L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l'Inter: "Affronteremo una grandissima squadra, è la favorita per vincere lo scudetto insieme alla Juventus. C'è anche il Milan che sta facendo molto bene. L'Inter è una squadra arrabbiata dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Una gara importantissima, dovremo fare una partita di corsa e determinazione. Dovremo essere umili e giocarci tutte le nostre carte. Andremo a Milano per fare una grandissima gara Il nostro scudetto è riconquistare la Champions League".