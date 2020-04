Ieri era uno dei nomi che circolavano per la panchina della Juventus, oggi è il principale avversario per la corsa allo scudetto: Simone Inzaghi è l'uomo in più di questa Lazio, vera e propria sorpresa di una stagione bloccata per l'emergenza coronavirus. Il presidente bianconceleste Lotito ha approfittato dello stand by del campionato per ridiscutere il contratto di Inzaghi: un rinnovo sempre più vicino per evitare un potenziale assalto della Juventus per il dopo-Sarri, ha scritto La Gazzetta dello Sport. La dirigenza bianconera ha la massima fiducia verso l'allenatore, anche se il suo futuro è legato ai risultati.