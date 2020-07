In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato delle prossime sfide.



GIOCARE COME PRIMA - "La squadra deve tornare a giocare come prima, non siamo spensierati, sereni. Con i ragazzi abbiamo parlato, ci sono delle difficoltà e qualche svista arbitrale che ci ha condizionati. Ma bisogna essere più forti di tutto. Domani contro il Sassuolo match impegnativo, serve essere bravi".



CONDIZIONE - "Siamo tornati con infortuni che ci stanno condizionando. Non ho fatto rotazioni, non ho potuto aiutare la squadra. Nonostante questo però, a Lecce dovevamo fare una partita diversa. Eravamo in controllo. Una squadra come la nostra non può concedere il gol del 2-1. Poi capita che ti salvino un gol sulla linea, che il portiere avversario faccia una parata di faccia senza accorgersene. Dobbiamo far tornare gli episodi a nostro favore, nonostante tutto, ultimamente non siamo fortunati coi rigori, ne sono arrivati 3 contro. Ma dipende solo da noi: non c'entrano gli infortuni o arbitri, dobbiamo tornare spensierati".



JUVE BATTIBILE - "​Juve battibile? Noi dobbiamo pensare solo alla Lazio e resettare tutto per andare oltre all'emergenza. Giocando ogni due giorni, le prestazioni non possono essere come prima, ma vale anche per le altre squadre".