Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League, in programma domani a Roma contro il Borussia Dortmund: "Allegri? Sono abituato a vedere tanti nomi accostati alla Lazio. Per il rapporto che ho con il presidente Lotito, se ci fosse qualche malessere, me l'avrebbe detto. L'unico problema adesso è il Borussia Dortmund, una squadra molto forte".