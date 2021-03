2









L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro la Juventus: "Dobbiamo fare di più quello che facciamo non basta. Stiamo commentando una sconfitta che fa male. Sull'1 a 0 abbiamo tenuto il campo bene. Poi ce la siamo compromessa da soli. Abbiamo preso un rigore evitabile che ci ha esclusi dalla partita. Avremmo meritato molto di più. Ci sono mancati degli uomini importantissimi ma una squadra forte deve andare avanti nonostante le assenze. A me fa arrabbiare il primo gol che abbiamo preso, non stavamo prendendo gol, abbiamo preso un tiro cross che si è infilato in porta. Se fai errori in casa della Juve non vinci. La squadra è ben costruita, ho poco da dire. Nel nostro miglior momento, però, ci sono venuti a mancare dei giocatori importanti"



A Sky ha aggiunto: "Commentiamo un 3 a 1 che non ci sta. Avremmo dovuto continuare e cercare il secondo gol. La partita è stata buona ma non ottima. Immobile? È un momento no per tutti quanti. Non si possono concedere gol in contropiede qui a Torino, qui bisogna fare la partita perfetta. Stiamo provando Marusic nella nuova posizione, lo fa da pochi giorni e a tratti sta facendo bene. In campo la Lazio non mi è sembrata una squadra in sofferenza. Abbiamo risentito l'assenza di calciatori importantissimi. Adesso fatichiamo ma non dobbiamo mollare".