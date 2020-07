5









Simone Inzaghi, nel presentare la sfida contro il Milan, ha parlato di un "primo scudetto" vinto dalla sua Lazio. Ecco le parole in conferenza: "Questa squadra ha già vinto il primo scudetto considerata la forza della Juventus? Penso di sì, questi ragazzi stanno disputando una stagione grandissima. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore, manca poco al nostro primo scudetto. Sappiamo dove siamo partiti, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Poi ragioneremo partita dopo partita una volta raggiunta la Champions. Calendario della Juve più agevole? Non lo so, ci sono troppe variabili adesso, giocare tutte queste partite è difficile, lo è per la Lazio come per tutte le altre squadre. Ragioniamo partita dopo partita, ma sappiamo le partite come sono nel campionato italiano: sono molto difficili".