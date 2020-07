L’attacco delle meraviglie della Lazio, da Immobile in primis al resto della squadra, produce poco, molto meno rispetto alla Serie A pre-lockdown. Come riportano i dati Opta, dalla ripresa del campionato dopo la sosta, solo SPAL, Cagliari e Lecce hanno segnato meno della Lazio (otto gol) in Serie A; prima della pausa forzata, solo l’Atalanta (70) aveva messo a referto più reti della Lazio (60). La Lazio ha conquistato solo un punto nelle ultime quattro gare di campionato (1N, 3P): l’ultima striscia più lunga dei biancocelesti in Serie A risale a dicembre 2018 (cinque partite in quel caso).