Beppe, amministratore delegato area sport dell'Inter, ha condiviso le sue prospettive sulla sfida imminente contro la Lazio in un'intervista a Dazn prima dell'importante confronto all'Olimpico. Sottolineando la normalità dell'incontro, Marotta ha enfatizzato: "È una partita come tante altre, in cui cerchiamo i tre punti e la continuità, non guardiamo certo una classifica momentanea, che dice qualcosa ma non più di tanto. La squadra è formata da professionisti seri, che si motivano da soli e col supporto dell'allenatore: sanno cosa serve". Marotta, dunque, con le sue parole fa capire di non ritenere la partita di questa sera decisiva per il discorso scudetto e per staccare definitivamente la