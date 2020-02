Lazio-Inter è la grande sfida che chiude il programma domenicale della 24esima giornata di Serie A e che mette di fronte le due antagoniste della Juve nella corsa scudetto. I nerazzurri sono reduci dall'esaltante successo in rimonta contro il Milan e sono imbattuti da 16 partite, anche se in settimana hanno perso 1-0 in Coppa Italia contro il Napoli, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha una striscia utile più lunga e non va ko proprio dalla partita d'andata di San Siro. Caicedo-Immobile coppia d'attacco per i biancocelesti, Conte invece lascia fuori Eriksen e schiera un centrocampo muscolare con Vecino, Barella e Brozovic. In avanti Lautaro e Lukaku.



STATISTICHE - L'Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio(5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata. La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l'Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato.