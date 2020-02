Lazio-Inter è il posticipo della 24esima giornata di Serie A. DI seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione de Ilbianconero.com:



Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Alassio-Costanzo

IV uomo: Pasqua

Var: Mazzoleni

Avar: Vivenzi



69' - Regolare il gol di Milinkovic-Savic. Il serbo raccoglie una respinta sulla linea di Brozovic su tiro di Immobile e batte Padelli.



47' - Rigore per la Lazio. De Vrij interviene da dietro su Immobile e non gli consente di tirare in porta a Padelli battuto. Rocchi dà il rigore, ma protestano i giocatori biancocelesti perché volevano il rosso a de Vrij che, invece, viene solo ammonito. L'intervento del difensore, che spinge Immobile mentre sta calciando a botta sicura, è dubbio: il rosso poteva starci per fallo su chiara occasione da gol.



44' - Regolare il gol di Young. Sul tiro di Candreva parte in posizione ampiamente regolare e sulla respinta di Strakosha non ci sono posizioni dubbie.



22' - Proteste Lazio per un mani di Candreva non sanzionato, anche qui stesso metro dell'episodio di Jony



20' - Proteste Lazio per un fallo di Brozovic su Jony. I biancocelesti volevano il cartellino giallo per il croato, ma l'azione parte con un mani non fischiato dello stesso Jony a contrasto con Young.



17' - Milinkovic Savic a contrasto con Barella lo calpesta in caduta. Il centrocampista dell'Inter rimane a terra con Rocchi che non giudica l'azione fallosa. Il var non interviene.