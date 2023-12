Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabioha detto la sua anche sulla sfida di oggi tra, molto importante per i nerazzurri alla luce del pareggio dellaa Marassi. Ecco il suo pensiero: "Intanto il messaggio sull’importanza di questa gara è già stato mandato con il turnover visto in Champions. Hanno riposato giocatori fondamentali per questa squadra proprio in ottica della sfida dell’Olimpico. Quindi spingerei molto su questo aspetto: questa partita va affrontata come fosse una finale, da vincere a tutti i costi. Sarebbe fondamentale staccare la Juve".