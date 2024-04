Nel corso del derby della capitale di sabato allo stadio Olimpico di Roma chi ha lasciato il campo prima del tempo è Alessio, capitano dei biancocelesti di Igor Tudor che affronteranno la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il prossimo martedì aprile. (Andata vinta per 2-0 dalla Juve). Stando a quanto scrive oggi il Messaggero per Romagnoli si teme un risentimento al gemello del polpaccio. Se cosi fosse lo stop sarebbe dalle due alle quattro settimane. Quindi la sua presenza per la semifinale di ritorno è in dubbio al momento, verrà valutato.