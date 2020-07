Ancora brutte notizie in casa Lazio. Simone Inzaghi, nelle prossima partita, dovrà fare a meno anche di Correa, uscito per infortunio durante la gara con il Milan. L'argentino, dopo l'accertamento degli esami, ha subito una distorsione al ginocchio. ​Come racconta Sky Sport, lo stop per Correa sarà di almeno 15-20 giorni. Possibile perciò che l’attaccante salti la gara con la Juve del prossimo 20 luglio.