Laha da poco ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore, dopo la separazione da Maurizio Sarri a guidare i biancocelesti è Igor Tudor. Vecchia conoscenza della. Dalla sconfitta per 1-2 rimediata per mano del Bologna però è assente per infortunio il difensore centrale trentenne. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport in realtà il giocatore ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo squadra. Salvo imprevisti quindi sarà a disposizione di Tudor per la gara del prossimo 30 marzo della Lazio contro la Juventus.