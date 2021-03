Un nuova difesa per alzare un muro contro la Juventus. Così Simone Inzaghi cambia, perché di fronte c'è la Juve e un reparto da cambiare.



Come scrive la Gazzetta: "Una strategia della Lazio per la sfida di questa sera si avvita sul reparto arretrato, fonte di troppi problemi negli ultimi tempi. Ben sei gol al passivo la scorsa settimana tra le sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna. Cosi sono salite a 11 le reti subite in più rispetto allo scorso campionato, nel raffronto dopo 24 partite giocate: 32 quelli attuali contro i 21 di dodici mesi fa. Non solo le assenze dovute alle operazioni di Luiz Felipe e Radu.



La rifinitura di Formello ha fornito indicazioni ben precise, pur se sottoposte agli interrogativi delle ultime ore della vigilia. Davanti a Reina è stato arretrato sulla corsia destra Adam Marusic, uno degli elementi più in forma. Il montenegrino, utilizzato sinora sulla sinistra del reparto centrale, potrà far valere sua fisicità anche come sentinella all’ultimo varco. Nel mezzo della difesa, spazio a Hoedt con conseguente spostamento, ormai diventato quasi consueto, di Acerbi sulla sinistra, nel ruolo di Radu. Partiranno dalla panchina, invece, Patric e Musacchio, reduci da prestazioni marchiate da errori di troppo".