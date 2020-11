7









Grosse novità in casa Lazio. Prosegue l'inchiesta della Procura di Avellino sui tamponi ai calciatori della Lazio: al momento, l'unico indagato resta Massimiliano Taccone, presidente del consiglio di amministrazione della Futura Diagnostica, laboratorio a cui si affida il presidente Claudio Lotito per i test sui calciatori di Lazio e Salernitana. Le ipotesi di reato sono tre: falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa.



RISCHIO RADAZIONE - In casa Lazio si ostenta sicurezza: l'avvocato Gentile fa sapere di non temere alcun coinvolgimento sia per il presidente Lotito che per il medico sociale Ivo Pulcini. Il quale, dopo non aver risposto alla prima convocazione, oggi non si è nuovamente presentato in Procura federale per essere sentito sulla vicenda. L'assenza di oggi, però, sarebbe giustificata da un rinvio richiesto dall'avvocato del medico biancoceleste, Gentile, per studiare le carte e preparare la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, rischia la radiazione, oltre a possibili conseguenze con la giustizia ordinaria. Intanto ha telefonato ad altri medici sportivi di Serie A e B per chiedere spiegazioni, chiarimenti e consigli su come poter uscire da questa brutta situazione.