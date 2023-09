. Hanno segnato prima Dusan, poi Federicoe infine ancora il serbo, sempre su azione; in mezzo un gol diper accorciare le distanze, ma solo per tre minuti tra il 64' e il 67'. E allora, perché Claudioe Mauriziose la sono presa tanto? Una serie di errori arbitrali, a quanto pare, con il "peggiore" individuato nella conferma della prima rete bianconera dopo un dubbio in merito a un pallone ben lavorato sulla fascia da Weston, che a una prima impressione sembrava aver superato la linea. E invece non era così perché - udite udite - esiste una cosa chiamata prospettiva, che a volte può trarre in inganno quando c'è di mezzo una sfera.Va beh, allora magari i biancocelesti si sono indispettiti per la gestione dei cartellini. Difficile crederlo, perché il tabellino dice che su 26 falli totali - 13 per parte - l'arbitro Fabiohaestratto. Sì, incredibile ma vero.. Solo così si può "comprendere" un silenzio stampa inatteso, da parte di un allenatore che si è visto surclassare dal suo predecessore-successore, da sempre ai suoi antipodi per idee e visione di gioco, che gli ha dato un'altra lezione di calcio strappando una vittoria importante in uno scontro diretto. E non tutti, del resto, hanno la lucidità e la classe necessarie per ammettere e accettare una sconfitta netta, al di là delle scelte arbitrali.