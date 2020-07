La Lazio in emergenza. Simone Inzaghi fa la conta dei suoi e si trova con più di qualche difficoltà alla gara con la Juventus, che è l'ultima speranza per riportare la stagione ai livelli pre lockdown. Otto i punti di distanza dalla Juve, ma la salute dei calciatori impone tante valutazioni: non ci saranno lo squalificato Patric, poi Radu, il lungodegente Lulic, Lucas Leiva e Correa. Forte preoccupazione per Luis Alberto. Il fantasista spagnolo ieri si è allenato a parte e anche stamattina ha lavorato coi compagni fino alle prove tattiche, salvo saltare la partitella conclusiva.