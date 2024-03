La corsa della Lazio in Champions League si è interrotta agli ottavi di finale, ancora una volta per mano del Bayern Monaco. Nonostante la vittoria nell'andata all'Olimpico per 1-0, i biancocelesti hanno subito una sconfitta al ritorno, giocato all'Allianz Arena. Il Bayern Monaco ha ribaltato il risultato già alla fine del primo tempo, con i gol di Kane e Muller, per poi chiudere il match con il punteggio finale di 3-0 grazie alla doppietta dell'attaccante inglese.

La sfida tra Lazio e Bayern Monaco è stata selezionata da Mediaset come partita da trasmettere in chiaro per questa settimana di Champions League, che ha segnato l'inizio della fase di ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. L'incontro ha attirato l'attenzione di 3.416.000 spettatori su Canale 5, registrando uno share del 16,1%. Nonostante questi dati positivi, è stato il secondo programma più visto della serata, posizionandosi dietro al film "Margherita delle stelle" trasmesso su Rai 1.