Ciro Immobile prova ad esserci. Nonostante sia complicato un pieno rientro, l'attaccante della Lazio porta avanti il programma di recupero per l'infortunio al soleo. Come? Con un allenamento in palestra.. La coppia avrà un padrino d'eccezione: il presidente Claudio Lotito, che li accompagnerà dalla conduttrice Milly Carlucci. Tra i concorrenti c'è anche Bianca Gascoigne, figlia dell'ex calciatore inglese della Lazio.