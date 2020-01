Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai biancocelesti 1-o contro il Napoli: "Questa vittoria rappresenta tanto anche per com'è arrivata. Il pareggio era un risultato più giusto. Molti dicono che questa è fortuna, io credo invece voglia dire che non molliamo mai. Ci crediamo sempre fino alla fine, è scattato qualcosa nella testa. Scudetto? L'obiettivo è continuare a crescere. Non ci montiamo la testa, restiamo coi piedi per terra".