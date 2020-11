La situazione legata alla positività di Ciro Immobile al Covid rischia di diventare un vero e proprio caso. L'attaccante non era sceso in campo contro la Juventus dopo essere risultato positivo in un laboratorio e negativo in un altro. Nella giornata di ieri l'Ansa aveva lasciato un'indiscrezione sulla negatività del giocatore, notizia non confermata dalla Lazio. Stamattina Immobile doveva presentarsi alla Clinica Paideia di Roma per i controlli cardiaci prima di tornare a disposizione di Inzaghi, ma l'attaccante non si è presentato.