In conferenza stampa, Ciroè tornato sulla sconfitta subita una settimana fa dallacontro la. Ecco le sue parole: "In questo inizio di campionato, purtroppo, i risultati non ci stanno accompagnando per quello che esprimiamo a livello di gioco. Qualche sprazzo di gioco l’abbiamo fatto vedere anche con la Juve a Torino, ma il risultato non ci ha premiato, come è stato con il Genoa in casa. L’unica partita che abbiamo sbagliato completamente, come approccio, è stata quella con il Lecce. Ora siamo indietro e dobbiamo recuperare i punti persi".