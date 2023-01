Ciroè fermo ai box da circa 10 giorni per la lesione muscolare alla coscia destra. Stando a quanto riferisce SkySport ora l'attaccante biancoceleste sta molto meglio e mette nel mirino il rientro in campo. Immobile infatti vorrebbe esserci a tutti i costi il prossimo 2 febbraio per la gara contro la Juventus di Coppa Italia.