Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel giorno del suo compleanno, commentando anche la lotta scudetto: "Genoa-Lazio esodo biancoceleste? I tifosi ci stanno aiutando, ci teniamo per mano ed andiamo avanti insieme. Ci saranno migliaia di sostenitori nostri a Genova. Non ci stiamo facendo distrarre dal mio compleanno, non vi preoccupate. Si continua a lavorare con la testa al campionato". I biancocelesti dopo la vittoria sull'Inter sono in piena lotta con nerazzurri e la Juve per arrivare a trionfare in campionato.