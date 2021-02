Cristiano Ronaldo, dopo il gol di ieri in Juventus-Roma, è il bomber più prolifico di questo campionato con 16 gol, due in più di Lukaku e tre in più del capocannoniere in carica, che oggi alle 20.45 è impegnato in Lazio-Cagliari. Così scrive la Gazzetta dello Sport: "Ciro Immobile vuole il quarto posto (vincendo, i biancocelesti aggancerebbero la Roma con derby d'andata vinto, ndr) e vuole anche rispondere a CR7 che ieri ha allungato nella classifica marcatori. La Scarpa d’oro, tra l’altro, ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite. Ai sardi ha già segnato 9 reti, tutte in campionato. In Serie A soltanto Sampdoria (12) e Genoa (10) ha castigato di più. Precedenti che incoraggiano la Lazio a cercarlo come e più di sempre questa sera."