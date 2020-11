Grosse novità in casa Lazio, alla vigilia della sfida contro la Juventus di domani. La società stava attendendo comunicazioni ufficiali dall'Asl rispetto alla disponibilità dei tre calciatori risultati positivi dai test analizzati dal Campus Biomedico di Roma e negativi dal centro analisi di Avellino a cui la Lazio si affida regolarmente per le partite di Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport, Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha hanno appena lasciato il centro sportivo di Formello e, quindi, non saranno disponibili per il match di domani, in programma alle 12.30 all'Olimpico.

Simone Inzaghi in conferenza stampa aveva dato per disponibili i tre uomini in questione, ma il responsabile sanitario della Lazio aveva chiaramente parlato di positività...