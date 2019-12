Ai microfoni dell'emittente araba Al Arabiya, Ciro Immobile ha commentato così la vigilia della Supercoppa: "Ripetere la vittoria per 3-1 sarà difficile. Questa è una finale, e le finali sono partite singole in cui fare una previsione sul risultato diventa difficile. È molto importante essere qui, in un paese come l'Arabia Saudita. L'Italia e il popolo italiano devono essere orgogliosi che l'Arabia ospiti una finale del genere. Il fatto che abbiamo cambiato posto, da Gedda a Riad, fa bene al nostro calcio".