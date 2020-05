Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida Esports a Fifa 20: "Era doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. Bisogna pensare anche a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti".



Ieri la punta aveva detto, sulla ripartenza del calcio: "Sono d'accordo con il pensiero di società e compagni dopo il decreto. Non mi sembra giusto poter correre in un parco pubblico e non a Formello dove abbiamo un centro sportivo con 6 campi che ci permettono di allenarci da soli".