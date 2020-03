Inzaghi prova a caricare a molla i suoi. Il futuro del campionato di Serie A e della stagione 2019/2020 è ancora in bilico, Gravina della FIGC proverà fino all'ultimo a garantire la fine del campionato. La Lazio stessa non vuole rinunciare al sogno Scudetto, così vicino. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sta intessendo una vera e propria rete comunicativa intorno alla squadra: telefonate, messaggi, Whatsapp, in questo momento di enorme difficoltà e solitudine vuole stare vicino ai suoi ragazzi. “Sereni e in forma, facciamoci trovare pronti” è diktat di Inzaghi per mantenere altissima la tensione.