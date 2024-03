Continua la preparazione di Juve e Lazio in vista di quella che sarà la sfida dell’Olimpico, in programma al rientro dalla sosta per le nazionali. Pochi istanti fa il club biancoceleste ha diramato una nota ufficiale su quella che è stata la seduta di allenamento odierna.‘Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e successivamente tecnico, i ragazzi di Tudor hanno effettuato un ampio lavoro tattico, seguito da una serie di tiri in porta'.