In conferenza stampa il ds dellaAngeloha parlato delle trattative per Nicolòe Luca, acquistati entrambi dalla. Ecco il suo commento: "Diamo il benvenuto a Rovella che al pari di Pellegrini ha attraversato questo momento di mercato particolare fatto di tanta attesa. Non nascondo di essermi preoccupato a un certo punto vedendo una sua foto sulla panchina del Monza e pensavo di perderlo. Questi ragazzi faranno parlare di loro, hanno voluto tutti fortemente la Lazio, quando ci siamo affacciati non hanno mai avuto dubbi. Ringrazio quindi Nicolò perché ho saputo tramite i suoi procuratori che rifiutava puntualmente ogni altra destinazione pur di venire da noi".