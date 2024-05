I dubbi e il caso. Nicolòcon Tudor non ha mai avuto chance e, oltre ai problemi fisici costanti, ora in bilico c'è il futuro. Guendouzi, Kamada e Vecino hanno l’identikit dei centrocampisti modello Tudor e sono tutti davanti a lui. E quindi il mercato torna di moda: Rovella è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, il pagamento dei 17 milioni pattuiti con la Juve è previsto tra un anno (giugno 2025, quando l’acquisto sarà definitivo). Una cifra gravosa per le casse della Lazio, sono ossigeno per la Juve, qualsiasi monetizzazione fa gola al club e a Giuntoli per dare linfa ai bilanci e al mercato. Recedere da un obbligo di riscatto non è semplice, bisogna essere tutti d’accordo. La società che vende, il giocatore, chi deve acquistare. Non è questo il caso. Da Torino, in caso di richiesta, farebbero muro. Lo scrive il Corriere dello Sport.