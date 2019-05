"Simone Inzaghi a vita", con questo striscione i tifosi della Lazio, in occasione della partita amichevole di questo pomeriggio contro il Città di Rocca di Papa, formazione dilettantistica di Prima Categoria, hanno mandato un chiaro segnale alla Juventus sul futuro del proprio tecnico, accostato ai bianconeri per sostituire Massimiliano Allegri in panchina. La partita è terminata 10-0 in favore della Lazio, grazie ai gol di Capanni (tripletta), Immobile (doppietta), Bastos, Romulo, Zitelli, Cataldi e un’autorete. Tifosi in visibilio, ma Inzaghi resta nel mirino dei bianconeri.