Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus. Calcio d'inizio alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino per una gara in cui sarà assente Tomas Basic.Ecco i convocati:PORTIERI - Mandas, Provedel, Sepe;DIFENSORI - Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;CENTROCAMPISTI - Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;ATTACCANTI - Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.