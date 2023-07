Giallo attorno al trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita. L'ufficialità del passaggio del serbo all'Al Hilal è arrivata ieri, ma la Lazio non ha ancora emesso alcun comunicato ufficiale. Perché? Il motivo lo spiega direttamente Lotito in un virgolettato riportato questa mattina dal Messaggero: "Io non ho ancora ricevuto i soldi e non concedo il transfer fino a che non li vedo". Nessun intoppo, almeno sulla carta, visto che si tratta soltanto di far arrivare il bonifico, ma resta un piccolo mistero e ora l'attesa.