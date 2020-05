Incredibile. La Lazio ha già ripreso gli allenamenti collettivi. Come riporta Calciomercato.com i biancocelesti hanno accorciato i tempi della ripresa. Nella giornata di ieri, infatti, alcuni calciatori della Lazio si sono affrontati in partitelle tre contro tre, non consentite dalle norme attuali. Dove? Al campo sportivo di Formello. Tutto inizia alle 11.20. Partitelle dirette da Inzaghi con tanto di mascherina.. Lucas Leiva, in fase di recupero dopo l’infortunio al ginocchio, ha corso da solo e osserva dalla panchina. Altro giro, altra corsa. Nel pomeriggio arrivano Parolo e Immobile, Cataldi e Adekanye. La Lazio ha già ripreso ad allenarsi collettivamente, di fatto. Anticipando tutti. Ma le regole? La Juve dovrebbe farsi sentire.