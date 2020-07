Che fine ha fatto la Lazio? Con la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, i ko consecutivi sono aumentati a tre, cosa che ha gettato malumore sull’ambiente e ha fatto infuriare Lotito, che non ha digerito l’ennesima batosta. Come riporta Sportmediaset, l’agitazione in casa biancoceleste (come la lite tra Acerbi e il direttore sanitario Pulcini, poi smentita), avrebbe messo in allerta il presidente. L’ipotesi è quella di un lungo ritiro in vista della sfida contro la Juventus, in programma il 20 luglio, per ritrovare le certezze che hanno caratterizzato il favoloso cammino della squadra di Inzaghi pre-lockdown.