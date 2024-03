LAZIO FUORI, COSA CAMBIA



LA CLASSIFICA

Nella giornata odierna era arrivato l'annuncio della FIFA a mettere in chiaro alcuni punti riguardo a quella che sarà la qualificazione al prossimo, che prenderà il via a giugno 2025. Attualmente, tra i club italiani, l'unica ad avere la certezza di partecipare è l'Inter, che attende una tra Napoli, Juve e Lazio. Come dichiarato dalla FIFA, i bianconeri si qualificherebbero solamente se Napoli e Lazio uscissero dalla Champions entro la fine del mese.Il primo dei due verdetti è già arrivato, con la Lazio che è uscita annichilita dall'Allianz Arena. Il Bayern Monaco ha infatti dilagato per 3-0,Questo si rivela un assist per. La classifica attualmente vede i bianconeri avanti con 47 punti, contro i 42 del Napoli e i 35 della Lazio, con quest'ultima che però non potrà più aumentare il suo score. Ora in casa Juve non resta che sperare in un favore anche da parte del Barcellona.Di seguito la classifica aggiornata.BAYERN MONACO 100PSG 79INTER 76BORUSSIA DORTMUND 68PORTO 68ATLETICO MADRID 62LIPSIA 61BARCELLONA 56BENFICA 52JUVENTUS 47NAPOLI 42SALISBURGO 40LAZIO 35