Dopo essere andata sotto per un gol di Ribery, ieri sera la Lazio all'Olimpico contro la Fiorentina ha ribaltato il risultato vincendo grazie alle reti di Immobile su rigore e Luis Alberto. Ma proprio il penalty trasformato dall'ex Pescara ha lasciato qualche dubbio. Non solo: prima ancora, entrataccia di Bastos su Ghezzal con l'arbitro Fabbri che estrae il giallo ma l'intervento sarebbe stato da espulsione. Vediamo come i quotidiani sportivi hanno analizzato la moviola in questi due episodi:



La Gazzetta dello Sport: "Al 45’ Bastos entra malissimo su Ghezzal col piede alto e rischia tantissimo, Fabbri opta per un giallo ma sembra una misura light. Al 66’ Caicedo sa trovare con mestiere un rigore: Dragowski si assume un rischio che gli è fatale. Caicedo trova infatti la gamba del portiere viola e l’arbitro Fabbri indica il dischetto. Caicedo sembra già in caduta, ma l’arbitro è certo e ripete: «L’ha preso, l’ha preso», nulla può quindi il Var davanti a una valutazione chiara".



Corriere dello Sport: "Bastos è da arancione (non prende il pallone, per fortuna di Ghezzal neanche l'avversario), Parolo era da doppio giallo, rischia pure Radu, il VAR gli segnala la gomitata di Vlahovic. Inadeguato. Il contatto tra Dragowski e Caicedo (ingenuo l'uno, bravo l'altro) c'è, difficile non dare un rigore così e difficile anche che il VAR (c'era Mazzoleni) possa intervenire".