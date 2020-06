L'allenatore della Fiorentinaha commentato così il rigore concesso a Caicedo nella sconfitta contro la Lazio: "E' stato bravo lui a cercare la gamba di Dragowski - ha detto Dazn - rivedendo l'azione mi sembra più che l'attaccante sia andato verso il portiere che viceversa. Non mi sembrava che il polacco volesse entrare, stava accompagnando l'uscita del pallone verso l'esterno. In quel momento eravamo in vantaggio, per questo è un episodio che mi rammarica".