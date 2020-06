Il ds della Fiorentina Daniele Pradè non ci sta, e nel post partita di Lazio-Fiorentina si sfoga ai microfoni di Dazn: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio, e alla fine abbiamo perso. Nel primo tempo c'era un'espulsione non data a Bastos, se non è da rosso quello... Oltre al rigore dubbio su Caicedo e quello non dato a Ribery. Ci sono state situazioni che secondo noi sono state fortemente penalizzanti. Caicedo va giù prima, mi chiedo come mai l'arbitro non sia andato a rivederlo. Siamo tutti arrabbiati, e chi dorme stanotte?! E' un peccato che episodi determinano un'intera gara.