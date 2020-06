, figlio di Joe, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha commentato così gli episodi da moviola di ieri sera dopo la sconfitta contro la Lazio: "Seguo il Calcio da una vita. Lo so com'è va. Ma, certe volte, non voglio credere che ancora è così.". Barone jr, probabilmente, si riferisce al rigore dubbio concesso da Fabbri a Caicedo (e poi trasformato da Immobile) e alla mancata espulsione di Bastos per un intervento su Ghezzal.