Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria col Torino: "La squadra sta crescendo, in generale stiamo assistendo a partite stranissime. Abbiamo ribaltato prima la gara con la Fiorentina e oggi quella col Torino, vuol dire che la condizione c'è e i ragazzi si stanno facendo trovare pronti sotto tutti i punti di vista, soprattutto mentale. Aver portato a casa due vittorie in rimonta è una bella iniezione di fiducia. Ora è la prima volta che non siamo costretti a giocare ogni tre giorni, ne abbiamo uno in più e speriamo di recuperare qualche giocatore. Inzaghi? Ha una gran gestione del gruppo, sa dove andare a toccare le corde di ogni giocatore".

Sull'ammonizione a Immobile: "Dispiace, ma è il regolamento. Accettiamo quello che ha fatto l'arbitro: Ciro si trovava a un metro, è super penalizzante perdere un giocatore per 90' a fronte di un niente. Già in partita veniamo penalizzati al 4' dall'episodio del rigore, che ci può stare, ma l'ammonizione ci distrugge".