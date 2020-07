La Lazio sta attraversando un momento delicato. Quando si perde, gli umori si abbassano e scoppiano le tensioni, come sta succedendo in questo periodo: quattro sconfitte in sei partite post lockdown, stasera la sfida contro l’Udinese assumerà i tratti di crocevia, sia per l’ambiente che per la classifica. Stando a quanto riporta Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe in mente di usare il pugno duro in caso di ennesima sconfitta. Infatti, il presidente biancoceleste sarebbe pronto a mandare la squadra in ritiro in vista della super sfida contro la Juventus, in programma lunedì 20 luglio allo Stadium.