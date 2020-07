Una Lazio in piena emergenza. Gli infortuni stanno condizionando questa fase, con Inzaghi che deve fare i conti con diverse assenze: Leiva, Marusic, Correa e Lulic. A questi si aggiunge Stefan Radu, che ha riportato una lesione muscolare al polpaccio e rischia di chiudere la stagione in anticipo.



Rientrato in gruppo Bastos, che ieri non si era allenato, ma come scrive il Corriere dello Sport la difesa resta il reparto malconcio: Luiz Felipe non è ancora al meglio dopo uno stiramento, Acerbi ha subìto una botta al ginocchio a Udine, Vavro è alle prese con una pubalgia.