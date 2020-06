Anche in casa Lazio c'è grande attesa per la prossima ripresa del campionato di Serie A. I biancocelesti hanno voglia di continuare il proprio percorso positivo, superando gli obiettivi stagionali e sognando anche lo scudetto. La squadra di Inzaghi sta lavorando bene proprio per continuare a sognare in grande e arrivare pronta all'appuntamento diretto contro la Juventus. Intanto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, sperimenta la rosa per studiare soluzioni in vista della ripresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ha pensato anche all’avanzamento di Milinkovic Savic in attacco. Un'idea nuova, che potrebbe anche far cambiare assetto alla Lazio.