La Juventus osserva da vicino la ricerca dell'allenatore da parte della Lazio. La squadra bianconera, infatti, potrebbe essere direttamente interessante nella scelta del prossimo tecnico biancoceleste e, in particolare, potrebbe liberarsi dell'ingaggio di Sarri. Il tecnico toscano, infatti, è la prima scelta di Lotito che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in questo momento ci sarebbe un blitz di Tare a casa Sarri per cercare di chiudere al più presto la trattativa.