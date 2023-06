Possibile bufera su, oltre a Igli Tare, che proprio ieri ha annunciato l'addio. La procura di Tivoli, come riportato dal Fatto Quotidiano,dirigenti per fatti risalenti alle sessioni di mercato del 2017, 2018 e successive.L'indagine parte da una segnalazione di Bankitalia alla Guardia di Finanza che risale al 3 novembre 2021 ed è legata alla creazione da parte di Lotito e Mezzaroma del Trust chiamato "Salernitana 2021" e che doveva essere finalizzato alla cessione del club salito in Serie A.Le operazioni di mercato finite sotto inchiesta sono sette, Tra queste c'è quella per Mattia Sprocati (2017) comprato dalla Salernitana per 110 mila euro e poi acquistato dalla Lazio per 3.233.498 milioni l'anno successivo (ma rigirato al Parma) e che, come comunicato dalla Salernitana alla GdF, "ha contribuito significativamente a generare utile a bilancio". La cifra delle operazioni sotto la lente d'ingrandimento è di 29,4 milioni di euro che, secondo la difesa di Lotito, sono tutti accertati da bonifici depositati in Figc.La Guardia di Finanzia, contesta alla società che "ancora nessuna documentazione relativa alle ipotesi di emissione e utilizzazione di false fatture (…) è stata trasmessa nelle successive informative. Inoltre le assemblee e le approvazioni dei bilanci della società sportiva campana si siano tenute presso la sede della Ss Lazio senza alcuna apparente necessità. E infine che tali documenti fiscali siano stati creati proprio a Formello"