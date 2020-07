Stando a quanto riporta Opta, la Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in campionato (81) - quella biancoceleste è anche la squadra contro cui la Juventus ha segnato di più in Serie A (269 gol). Dopo la vittoria nella gara d’andata, la Lazio potrebbe ottenere due successi di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2001 e vincere andata e ritorno nello stesso campionato contro i bianconeri per la prima volta dal 1942/43. L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (4-1, doppiette di Nedved e Crespo); da allora 12 successi bianconeri e cinque pareggi.